南韓女子天團2NE1於2016年宣布解散後，讓全球歌迷相當不捨，而她們過去所推出的經典歌曲至今仍受到眾人傳唱，因此有不少粉絲紛紛敲碗希望她們再次合體。沒想到這個心願真的發生，昨（17）日2NE1成員CL、朴春、Dara和Minzy一同登上美國科切拉音樂節（Coachella）的舞台並帶來夯曲《I AM THE BEST》炒熱現場氣氛，但沒想到Dara卻在表演過程中發生小插曲，意外引起網友熱烈討論。

在15日正式登場的科切拉音樂節，是美國每年4月必辦的音樂盛典，而今年也請到了王嘉爾、宇多田光，以及近幾年積極朝向美國發展的CL等亞洲歌手到現場獻唱。只是沒想到，在2016年正式解散後便從未合體演出的2NE1，在活動進行到CL的表演橋段時，4人竟同時現身，讓現場所有人及粉絲又驚又喜，她們還在現場演唱經典歌曲《I AM THE BEST》，將現場氣氛炒到最高點，也令喜愛她們的粉絲直呼「天哪！我太激動了」、「有生之年竟然還看得到她們合體」、「我在現場肯定哭爆」、「拜託重啟團體活動吧」。

而除了4人合體的畫面受到網友熱烈討論外，當天以一顆「直立爆炸頭」現身的Dara，特殊又火辣的造型也特別受到矚目。在網路上所流傳的照片中，只見她穿著一件條紋襯衫及同款長褲，刻意將襯衫的扣子全開，大方展現內搭黑bra及火辣好身材，但眼尖的網友發現她在表演的過程中，疑似太過賣力而使鞋子飛出去，她只好光著一隻腳繼續熱舞，直到結束合照仍光著腳丫子，事後Dara也公開了那張經典的照片，讓粉絲們看到後直呼「姊姊太可愛了」、「天哪！笑死我了」、「姊姊找到鞋了嗎？哈」、「姊姊真是又帥又可愛」、「2NE1 is the best」短短一天便吸引超過108萬人按讚。