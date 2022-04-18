（為歡慶馬拉灣開園，5/1-5/31早上11點前穿比基尼泳衣或三角泳褲，門票只要199元。圖／麗寶提供） 今夏最養眼！全台最大水上樂園馬拉灣，今年將於4/30正式開園！為歡慶開園，4/30當日上午10點30分前入場，同樂歡慶價199元；5/1-5/31推出「COOL涼一夏！」穿著比基尼、三角泳褲只要199元，邀請遊客跟著東南亞最大的造浪池「大海嘯」、迎接初夏的浪花！馬拉灣清涼消暑又吸睛，4/30-5/2開園活動「穿Bikini 玩Gaming」，特別邀請全台首輛沉浸式遊戲體驗車Cooler Master「酷玩行者」進駐麗寶樂園渡假區，「酷玩行者」具備創意、娛樂、機動等多功能，移動式舞台打破互動距離限制，無論直播賽事、電音派對等都能一車搞定，讓消費者在戶外也能感受到嶄新的娛樂體驗。為歡慶馬拉灣開園，30日當天，還有比基尼辣妹在「酷玩行者」遊戲體驗車上勁歌熱舞、玩遊戲拿好禮。馬拉灣30日開園當天10點30分前入場，同樂歡慶價199元；5/1-5/31早上11點前穿比基尼泳衣或三角泳褲，門票只要199元，就能體驗近3米高「大海嘯」的驚濤駭浪、園內人氣設施「阿酋彎」每3分鐘就會有1,800公升的巨瀑狂瀉而下，瞬間暑氣全消；坐上高速的「巫師飛艇」，從高達15米的高台垂直俯衝而下，在U形軌道來回高速擺盪，刺激又好玩。