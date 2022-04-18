全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate Technology Holdings plc宣布其在智慧製造方面的傑出創新，榮獲製造業評審—擁有14,000名公司會員的美國全國製造商協會 (NAM) 的製造業領袖委員會 (MLC) 所頒發的 2022 年製造領袖獎。
本次獲獎的專案為工廠中大量的 AI 分析提供強大的基礎。這項創新策略名為 OPICA (集中化分析的光學檢測)，可支援工廠邊緣分析。這是一種深度學習專用的無程式碼應用，可辨識出生產過程中出現的瑕疵，並防止此瑕疵落入下游產線。
此款屢獲殊榮的解決方案以包容性為構建理念，具備以下三種特色來實現廠房 AI 民主化：
．利用 AI 「增強」人類勞動力，而非「取代」：被 AI 取代的廠房操作人員可調動到更高階的職位，而非離開公司。
．提供一款無程式碼的神經網路訓練與驗證解決方案，即使非程式設計師也同樣可以使用。
．匯集工程師、資料科學家與電腦科學家等具備各種技能的人來發展。
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