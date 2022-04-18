SAP台灣宣布，足球鞋製造領導廠商志強國際採用RISE with SAP一站式解決方案套組，導入SAP S/4HANA雲端版本，打造企業數位核心，串聯生產、財務等各端資訊系統，優化產銷協調效率，且雲端平台即時資料處理，支援7 x 24營運不中斷，加速全球據點管理，全面助力志強國際升級營運實力，站穩國際足球鞋業市場利基。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，台灣擁有許多默默耕耘利基市場的全球隱形冠軍，正如志強國際專攻足球鞋製造，在國際佔有領頭地位；而其身為全球足球鞋供應鏈重要一員，此次選擇透過RISE with SAP一站式解決方案套組，快速部署SAP S/4HANA雲端版本，整合全球生產據點供應鏈資訊，優化跨國管理，相信未來不論疫情或是各種外部環境因素，志強國際仍可憑藉厚植的雲端數位核心，落實零時差、零距離地洞察各個海外據點發展，即時掌握市場商機。

接下來，志強國際會繼續攜手SAP打穩營運基礎，借助SAP 雲端ERP的優勢，擴大布局海外據點，加速在印尼、緬甸增設生產基地，以及在葡萄牙成立研發中心；並且持續鑽研智慧製造，自動化生產流程，運用ERP彙整各端數據，精準洞悉營運，並快速掌握鞋業市場脈動，穩坐全球足球鞋代工廠龍頭寶座。