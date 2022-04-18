華新今年電力線纜及銅材、不鏽鋼及鎳金屬等本業產品銷售及價格價量齊揚，今年積極布局新能源產業而投資印尼冰鎳廠，市場預期，5月將再度調漲不鏽鋼內外銷盤價，近1週股價連連創近27年來新高，被列為警示股，公布自結第一季EPS攀升至1.11元，創同期第四高。

國際銅、鎳價雙雙走揚，華新將原材料上漲反映在電力線纜、銅材及不鏽鋼售價上，銷售量也增加，印尼鎳生鐵廠4條產線第一季生產9千～1萬噸鎳金屬，挹注營收，3月合併營收達160.38億元，年成長40.41％；稅前淨利21.20億元，年增幅99.44％；淨利歸屬母公司20.29億元，年成長79.77％；EPS達0.59元，年增幅79.77％。

華新第一季合併營收攀升至425.66億元，改寫同期次高，年增幅47.60％；稅前淨利45.69億元，年成長128.09％；淨利歸屬母公司38.17，年增幅102.77％；EPS從去年同期0.55元倍增至1.11元，年成長102.77％，創同期第四高。

華新為償還銀行貸款，以減輕利息負擔，辦理3億股現金增資案已獲核准，但囿於股東常會停止過戶日，獲金管會核備，將現金增資募集期間延長3個月而至9月9日。