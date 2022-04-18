藝人徐小可日前在直播憂心兒童沒打疫苗得冒風險上學，並針對停課標準、防疫政策，批評陳時中「一天到晚練肖話」，受到網友兩極評價，隨著爭議延燒，徐小可和老公阿Ben（白吉勝）今（18日）則開直播，強調他們當初沒有吵著要疫苗，也沒有吵著要幫自己的孩子打疫苗，同時，他們也暴怒警告網友不要再惡意轉傳家人、孩子的聚會照，並怒槓酸民：「真的夠了！」

阿Ben在早上開直播透露，這幾天都有民眾上前跟他們道謝，感謝他們發聲才促成政府宣布6-11歲兒童即將有疫苗可以接種，但阿Ben表示，他們不接受道謝「這句謝謝，我承受不起」，認為要感謝的是辛苦的防疫人員，阿Ben嚴肅說，引進疫苗的是政府和官員，他也強調：「我們並沒有吵著要疫苗，我們也沒有吵著要幫我們的孩子打疫苗」。

阿Ben接著表示，這幾天有許多網友轉傳他們4月5日全家出遊或露營的照片，讓阿Ben警告：「如果你在今天之後再截圖，沒有經過我的同意在網路上散播的話，我會一一截圖提告！」他爆氣說：「我是藝人，小可是藝人，我們可以被受公評，但我的孩子不是」。

阿Ben更提出2點反問「（4月5日）升3級了嗎」、「我們沒戴口罩嗎」，硬起來要保護3個孩子，阿Ben更提到，因為這次風波，徐小可也動了退出演藝圈的心情，並呼籲網友不要把孩子的隱私搬上檯面。