如今台灣無論平均結婚年齡、生育年齡都往後延，許多夫妻因此飽受求子壓力困擾，外景主持人「鴨子」高伊玲與老公在2010年結婚，近日她上節目表示，兩人為了求子一事，承受很大的心理壓力，也求助於做試管嬰兒，更買了50支驗孕棒天天驗，結果卻落空，直到婆婆說了一句話開導，高伊玲才終於放下執念。

高伊玲作客《單身行不行》節目，透露婚後積極求子，跟老公不僅做了全套健康檢查，自己更調整體質3年，最終求助於試管嬰兒，她回想過程，表示雖然打針承受皮肉痛，但最辛苦的是「心理上面的壓力」，她透露從胚胎植入的那天開始，買了50支驗孕棒天天驗，但每一支都落空，最後到醫院檢查結果，也真的沒懷孕，高伊玲難過到在路邊大崩潰，「我就一路從醫院哭，其實只要走15分鐘的路，我哭回娘家2個小時」。

高伊玲回憶自己做試管的經驗，表示「我連我的命我覺得都豁出去了」，沒能懷上的那陣子，她不敢出門，因為看到懷孕的女生或是年輕夫妻抱小孩，就會立刻爆哭，但她沒放棄，想著「我還是可以再準備一次」，乾脆待在家裡專心備孕，1年後再拚一次，結果婆婆不知哪得來的消息，突然跑來她家按門鈴：「媽媽有話要跟妳說」，高伊玲趕緊請婆婆進來。

婆婆進門後，掏出了一張紙條給她，上頭寫著「求孫不得，生煩惱，不是好緣，不強求」，握著高伊玲的手跟她說，「妳不要這樣子，媽媽真的不強求，你們沒有沒關係，老天爺不給你生孩子，是因為祂有別的任務要給妳，妳們把自己照顧好，以後好好應承這個任務就好了」，婆婆更罵她「妳打那麼多針，看那麼多醫生，妳如果把身體弄壞了，我要怎麼樣跟妳的爸爸媽媽交代」，一番話把她罵醒也讓她爆哭，高伊玲才逐漸放下生子壓力。