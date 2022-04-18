新冠疫情復燃，台灣新增確診個案擴及各級學校學生，各縣市政府也依造當地防疫的停課規範宣布確診者所在班級或是全校停課；而根據地方政府通報，教育部統計指出，至上周五止目前全台共計18縣市、444所園校停課。LFH又再成為學生的學習型態，概念股圓剛(2417)、圓展(3669)今早股價雙雙飆高，圓剛亮燈漲停，圓展漲逾7個百分點。

圓剛(AVerMedia)日前獲得台南市政府網路攝影機採購案，在台南市兩百多間學校、3600間教室，導入網路攝影機，協助學校打造遠距數位教育環境。圓剛近年在直播視訊打下根基，又在去年推出多款網路攝影機、會議教學用揚聲器，要在疫情下提供給教師、學生以及所有有遠距需求的使用者生動還原的影音；要建置遠距教學環境，往往要在教室架設電子白板、實物投影機等大型設備，圓剛網路攝影機則提供高畫質、超廣角的教室架設，讓錄製課程簡單又完整，使用影音教學內容除了讓備課更有效率，也能讓教學更豐富，並增進師生互動，而若必須改採遠距授課，輕巧易攜帶、隨插即用的特性就會是教師最大的助力，在教室與住家進行課程都能隨身帶著走，讓課程不受影響，維持一致的教學方式。

圓剛PW315 1080p60超廣角網路攝影機，提供教師與學生最需要清晰廣角的影像，讓線上教學完整詳細，95度的超廣角能涵蓋更多的白板或實體教材畫面，能搭配支架和360度旋轉的特點也讓課堂取景更加自由，60FPS高幀數能清楚捕捉老師的清晰零延遲畫面，內建鏡頭蓋更讓教師保有自己的隱私搭配圓剛CamEngine軟體，數位變焦可以讓照人照物都清楚，再加上美肌濾淨與畫質調整功能，老師可以依據環境調整影像亮度與對比，呈現最良好的視訊畫面。