俄烏衝突難解之餘，今後是世界秩序發展前景何去何從也令不少人憂心。大陸復旦大學美國研究中心教授張家棟表示，全球化進程、貿易自由化雖受挑戰，但俄烏衝突一時的倒退並不會改變全球融合的腳步，當務之急是要防止，防止過度恐懼和惡意渲染。

張家棟在大陸《環球時報》指出，俄烏衝突發展至今，西方很多人在反思冷戰後世界秩序的發展歷程。有人認為，冷戰後的30年和平時光可能是國際政治的一個「破例」時代，民主國家與非民主國家融合發展是很難的。

他稱，俄烏衝突不是世界核心力量間的直接對沖，其結果不會是全域性的，而將是局部的、邊緣的。冷戰時期，這種戰爭和衝突發生過不止一次。從柏林危機、朝鮮戰爭到越南戰爭，勝與負雖然很重要，但對冷戰進程和結果的影響也都是有限的。決定冷戰結果的，最終是相關國家的政治、經濟和科技能力。

張家棟說，俄羅斯缺乏以一己之力重塑世界秩序的能力。俄羅斯的GDP只占世界經濟總量的1.5％左右，不到西方世界的1／30。雖然西方不斷有人重複一個論調，稱俄羅斯試圖建立一個從大西洋跨越到太平洋的歐亞新秩序，但就俄羅斯目前的綜合實力以及對西方以守為主的戰略態勢而言，這也只能說是一種「猜測」。

其次，世界上不存在一個反西方、挑戰現存國際秩序的所謂新同盟體系。中國和俄羅斯各自主要經濟夥伴都是西方國家，不存在聯盟對抗西方的經濟基礎。中俄走近，初衷是要捍衛中俄這兩個與美西方不同的大國的基本地位和尊嚴，是主權國家框架中的防禦性戰略合作夥伴關係，不是所謂進攻性的同盟關係。

張家棟還直言，俄烏衝突不會產生世界性的示範效應。俄烏衝突有著複雜的歷史經緯和現實動因，這場局勢持續演變和惡化的條件不具有普遍性，因此擔心俄烏衝突會引起更多國家效仿，甚而會顛覆現存世界秩序的基礎，是不必要和誇大的。

張家棟認為，從歷史的長尺度來看，人類的戰爭史其實也是一部人類文明的融合史和發展史。這只是全球化發展到一定階段必然出現的反作用力，更可能是向深層次發展的一個契機。