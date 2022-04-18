長者跌倒後失能，可能是另有隱疾！台中73歲林伯伯三周前跌倒後竟雙腳無力，只能仰賴輪椅，幸經家人安排到長安醫院急診就醫，發現是早年胸椎、腰椎手術造成部分脊椎退化，跌倒的外力再造成椎間盤突出壓迫到神經根，經安排微創減壓手術搶救，才讓阿伯擺脫輪椅可以扶著助行器站立。

長安醫院神經外科主任朱彥澤說，病患就醫時雙腳幾乎癱瘓，只剩下腳趾頭能微微動一下，透過核磁共振檢查發現，阿伯在10年前進行過胸椎跟腰椎手術，從胸椎第九節到腰椎第五節打了共九節的脊椎18根骨釘，時間久遠下，眾多骨釘改變了脊椎構造，造成正常的脊椎跟有打骨釘的交界處有明顯的退化，而跌倒外力造成椎間盤更突出且壓迫到神經根，讓阿伯稍一動就痛，行動力明顯受影響。

因病患拖了三個禮拜才就醫，醫師緊急安排減壓手術搶救，使用微創手術把壓迫到脊髓的椎間盤、骨刺清除乾淨。病患在手術後隔天，他的大腿就有力氣，經過約兩個禮拜的復健，可以自己扶著助行器雙腳稍微站立了。

朱彥澤說，幸運的是林伯伯發現的至少還算夠早，然後即時的檢查跟緊急的手術，成功的把神經功能搶救回來。他也提醒，若以前有開過刀，因為經年累月的累積，有時候不小心的跌倒或是受傷，反而容易在正常的身體脊椎跟打骨釘的交界處出問題，提醒假如感覺到突然下半身麻木或是力氣變差，建議要盡早就醫，及早的診斷跟治療，就算是已經壓迫到腳的力氣變的非常差，但還是有恢復的機會。