美福火災公害自救會到桃園市政府門口抗議，準備放有腐肉的箱子指名要給環保局長呂理德。（陳夢茹攝）

美福火災公害自救會發起人郭姿秀。（陳夢茹攝）

美福自救會18日至市府抗議，提出2點訴求。（陳夢茹攝）

影》美福自救會拿腐肉欲衝入桃園市府抗議 現場爆衝突

桃園市蘆竹區美福倉儲上月大火，腐臭味飄散整個南崁地區，引起居民憤怒，18日美福火災公害自救會到桃園市政府門口抗議，怒喊2點訴求，更將放有腐肉的箱子指名轉交給環保局長呂理德，不過呂並未下來親自接陳情，自救會欲衝入市府，現場一度爆發衝突。

美福倉儲大火後，廢棄物清運成為主要難題，周遭24小時飄散的臭味讓民眾忍無可忍，1名孩子不到3歲的蘆竹媽媽，先在臉書開設「美福火災紀錄3／10—」社團，後來成立美福火災公害自救會，已有上千南崁地區市民響應。

「美福集團出來道歉、政府擺爛人民受害！」美福火災公害自救會發起人郭姿秀批評，大火發生至今已30幾天，當地學校照常戶外運動、上班族一樣得出門上班，南崁居民被迫吸進多少有毒廢棄物？她是全職媽媽，育有2歲多的孩子，原本身體沒有問題的孩子突然間狂流鼻涕、情緒浮躁，另有其他媽媽反映，孩子嚴重過敏送急診，市府不斷說美福是受害者，南崁市民何嘗不也是受害者？

郭姿秀說，自救會有2點訴求，要求桃園市政府要替13萬名南崁市民代位求償，並且假扣押美福財產，不要讓美福有卸責的可能，如果做不到就要負起政治責任，前高雄市長陳菊做得到代位求償，難道鄭文燦做不到？另外，每戶1人要1萬元賠償金，如家中有老人、小孩要加倍賠償，每戶要配置1台空氣清淨機，且要給全南崁人做身體健康檢查。

自救會準備放有腐肉的箱子，指名要給環保局長呂理德，環保局派出其他官員接收轉交，遭自救會拒絕。郭姿秀怒批，環保局長先前在議會質詢時說，公害專線只接到5通電話，不知民間疾苦，我們現在把南崁的臭氣帶來給他聞，他卻不願意出面？自救會欲衝入市府遭警方攔下，現場爆發衝突，郭姿秀直呼「政府與人民的距離就是這個紅龍柱！」。

郭姿秀指出，一開始誰不相信政府，但市府的後續處理狀況實在太差，才讓她這個一般民眾、在地媽媽為了孩子挺身而出。她點出，市府謊話連篇，現場的空氣監測只是檢測空汙，完全不是異味官能檢測，是拿出來作秀平息眾怒，而市長臉書不斷稱讚美福配合度高、清運速度快，但承諾的日期卻一在跳票。

對此環保局回應，美福倉儲上月火警後嚴重影響周邊空氣品質及居民生活，已依違反空汙法32條規定處500萬元最高罰鍰。廢棄物部分，倉儲4樓有約2500噸腐臭廢棄物已清空，但仍殘留少部分惡臭物質，13日6樓煙燻廢棄物尚餘約3500噸仍未清完，依違反廢清法第36條規定重罰100萬元，如28日仍未清完，會再次依法開罰。