楊小黎劇中進行里民服務清水溝。（客家電視台提供）

楊小黎在客家電視台《船到橋頭不會直》劇中飾演一位運氣極差的魯蛇，為了還債異想天開計畫選里長A錢，沒想到錢還沒入口袋，先得里民服務幫忙清水溝。楊小黎表示，原本以為只是站在路邊清就好，一到現場發現水溝蓋已經打開來了，她笑說當下彷彿女漢子上身，二話不說立刻爬進水溝，瞬間只剩半顆頭露在外面，眼睛也被沼氣熏到睜不開，完全不用演就超有臨場感！

由於水溝就在大馬路邊，楊小黎還要忍受汽機車帶來的灰塵及廢氣臭味，不明究裡的路人經過，還以為真的有人在清水溝。楊小黎表示，之前在友台外景節目曾經體驗清過水溝，不過這次情況比較特別，水溝極深、裡面還有混濁流水，工作人員得在底部設置木箱讓她踩著，頭才能超出水溝蓋演戲。此外，為了反覆撈出水溝裡大量的垃圾，手還因此拉傷，讓她直呼里長實在不好當。

楊小黎表示，主持外景節目近兩年以來，發現許多台灣最美的人事物，也拜訪不少認真的里長並聆聽他們的心路歷程。這次有機會在《船到橋頭不會直》劇中，把里長們的酸甜苦辣透過劇情呈現，讓她感到很開心。她也希望透過戲劇告訴大家，就算船到橋頭不會直，也要秉持一顆善良的心去面對。楊小黎笑說，就像當年本來打算要離開演藝圈，後來憑著樂觀與不放棄，接下《台北歌手》後獲得金鐘肯定、也證明自己的努力都是值得的！

本劇由擅長寫實題材的林宏杰導演執導，金鐘編劇陳南宏跨刀，邀請視帝吳政迪、金鐘女配得主楊小黎主演，王自強、廖曉彤、謝其文、莫愛芳、安乙蕎、汪禹丞、陳詩媛、陳詩雅等共同演出。