小熊隊鈴木誠也開季不久即展現優異實力，他18日對戰洛磯轟出本季第4支全壘打，獲得兩次四壞保送，其中一次是敬遠四壞，開季打擊率0.400、攻擊指數1.503皆是全隊最佳。小熊終場6-4戰勝洛磯。

除了天生神力，鈴木誠也驚異的選球能力獲得大聯盟官網特別報導。小熊總教練羅斯（David Ross）說：「他是個擁有好眼力的優秀球員，對方不想和他對決，算他們聰明。」他稱讚鈴木誠也是無寶處不落，絕不追打壞球。

SEIYA SUZUKI MVP pic.twitter.com/OLEV6QOk2M — Aldo Soto (@AldoSoto21) April 17, 2022

鈴木誠也大聯盟生涯首打席就碰上新科賽揚獎投手柏恩斯（Corbin Burnes），那時得點圈有人是建功好機會，鈴木誠也居然連續6球都沉住氣不出棒，柏恩斯搬出招牌切球都騙不到他，最後投出四壞保送。

此次對戰洛磯，鈴木誠也吞下2次三振，其中一次對方投到好球帶外側他沒出棒，但被主審判定三振，美媒在推特打趣說：「唯有主審才能三振鈴木誠也。」第5局小熊1出局二三壘有人，這時輪到鈴木誠也，洛磯不想浪費力氣，直接保送鈴木誠也來拚雙殺，結果小熊只打回1分。

7局上是鈴木誠也今天第一次把球打出去，結果就是全壘打！他前3個打席都是不出棒被三振或四壞保送，此戰他一個人就消耗掉對方投手20球，目前四壞保送的機率和三振都是25.7%，追打壞球率非常低，令對手十分頭疼。