立法院長游錫堃今（18日）在立法院舉行「新國會園區選址計畫」啟動記者會，將依序拜訪北市、新北、台中、彰化、宜蘭等直轄縣市政府，游表示，興建後續還有很大的工程，自己任內把地點確定下來，就感到很滿意。

游錫堃表示，立法院是台灣最高立法機關，代表國家主權門面，也是彰顯台灣民主成就及精神之所在。但是很少人知道，立法院在1961年遷入現址這個臨時性的學校設施，至今已有61年，可以說是全國各級民意機關中最老舊的建築。

立法院成立「立法院未來國會願景規畫諮詢委員會」，作為立法院的幕僚小組，共識決通過了「未來國會5大發展願景」，包括名符其實的最高民主殿堂、全國人民集遊陳抗中心、國內外遊客之參訪地標、公民教育的民主教室、華文圈憲政民主的典範。

游錫堃表示，有19處地點可考慮，個人持開放的態度，諮詢委員會最後會決定1個以上的地點，分析出利弊，然後才會送至立院成立的「特種委員會」，目前時機尚未成熟，待時機成熟後就會成立，委員由各黨派推薦，這是為「特種委員會」執行幕僚作業，把它做好。

游錫堃表示，「特種委員會」決議後才會送至院會，以往院會也曾經做過決定在華山或空總，預算也曾編列241億元，最後因沒有執行，經費保留5年後又繳回國庫，立法院1991年就決定遷建，已經慢了30年，以現今台灣民主表現，應該有一個代表國家主權象徵的國會。

至於會編列多少預算，游錫堃表示，任內還不會編預算，當選院長時就表示希望任內可以找到1個適當的地點，地點確定後交給下一屆的國會，由他們去決定、要如何興建，要變成台灣的民主地標，要開放國際競圖的，後面還有很大的工程，自己任內無法做到，把地點確定下來，就感到很滿意，自己目前都還沒把握可否達成。

游錫堃說，預計4月19日下午拜會台北市政府、4月28日下午拜會新北市政府、5月5日上午拜會台中市政府、5月5日下午拜會彰化縣政府，最後再安排宜蘭縣政府。