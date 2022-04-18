教育部長潘文忠今天表示，今年統測及國中會考一定會如期舉行。（林志成攝）

國內疫情持續發燒，即將來臨的統一入學測驗及國中教育會考會如期舉行嗎？教育部長潘文忠今天表示，這兩個考試一定會如期舉行，其中因為確診不能參加統測的考生，將以外加名額方式處理，各技專校院外加名額錄取這些學生，不會設定5％上限。

今年統一入學測在在4月30日、5月1日舉行，其中四技二專總計報考人數為7萬9266 人，二技報考人數為7091人；此外，國中會考有19萬9318人報考。國內疫情升溫，這兩項升學考試是否如期舉行，引發關注

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會就《幼兒教育及照顧法》修正案進行答詢，但多位立委關心統測及會考的問題。國民黨立委萬美玲質詢指出，全國中等學校運動會原本4月16日至21日在花蓮舉行，但因為疫情升溫，卻在15日緊急喊停，現在很多考生及家長也擔心，統測及國中會考辦理日期也會生變。

「這兩項考試一定會如期舉行」，潘文忠說，在統測部分，確診考生不能應考，之後也沒有辦補考，但會以外加名額方式照顧他們的升學權益；至於國中教育會考，確診、居家隔離、居家檢疫及自主健康管理的考生都不能應考，但會辦理補考。

萬美玲進一步說，確診考生不能參加統測，又沒有補考，但技職校系僅能提供至多5％的外加名額來錄取這些學生。以現在國內疫情發燒狀況，5％的外加名額可能不夠，這影響到一些學生的升學權益。

潘文忠回應，因為確診而不能參加統測的考生，將以外加名額方式保障他們的升學權益，也不會以5％為上限，而是依實際狀況來處理。

民進黨立委張廖萬堅則說，全中運臨時喊停，讓選手及教練非常生氣，因為演唱會、媽祖遶境及職棒比賽都能如期舉行，全中運卻要延期辦理，說不通。

潘文忠回說，全中運緊急喊停，主要因為花蓮疫情升溫，衛福部花蓮醫院又爆發群聚感染，因此經和衛福部長陳時中討論後，決定全中運暫時停止舉辦，不過選手都已經到的6個運動比賽項目仍如期舉行，還有14個之後才要比賽的項目，則緊急通知選手不要前來花蓮。

潘文忠指出，全中運何時復辦，體育署會和花蓮縣政府討論後再決定，目前還不知道什麼時候可以復辦。對於一些選手無法在現在參賽可能影響之後的升學，教育部會提出因應辦法，一定會保障他們的升學權益。