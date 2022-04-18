36歲的李妍憬（原名：李妍瑾）今18 日凌晨自爆確診住進防旅館，並在臉書報平安請粉絲放心，經過休息後表示自己打了3劑疫苗及染疫後身體狀況，並有心情品嚐防疫旅館便當稱「不好吃」。

36歲的李妍憬除了演藝事業外也透過直播發展賣服飾副業，累積不少粉絲，今18日凌晨在臉書透露自己確診，已配合政府疫調，並住進防疫旅館，一切按規定的程序安排進行，她很快就會回來；經過休息後李妍憬一早醒來上廁所得知許多人關心，但仍忍著身體不適先回應近況表示，「打了三劑，只是關節痛真的很不舒服，我也很懊惱，防疫一直以來都做的很好，最近演唱會或是大家群聚，真的都要注意小心，不過我只能說小心還是會中，快速感染快速發病，直播組的就旅館一週遊！」

但對於防疫旅館便當似乎有意見覺得「不好吃」，並勸大家去做核酸，因為去醫院前4小時自行快篩是陰性，結果去醫院就變陽性了。李妍憬也耽心直播的出貨怕有環境病毒，澄清「出貨區人員目前都是陰性」。且之前表示「避免大家的疑慮，原先公司存貨將停止出售」。