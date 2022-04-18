人氣網紅「牛排」講起幹話生動有趣，曾是Youtuber狠愛演團體成員之一，2020年解散後各自發展，不過牛排和愛妻妮妮仍在社群上保持高調，如今牛排也已經是孩子的爸，昨日(17)他為妮妮補辦戶外婚宴，擄獲大批網友注意，大喜之事傳到網路論壇，卻被眼尖網友發現過往團員胡椒跟大蛇丸都沒到，釣出本尊現身說法。

男網友發文詢問是否不合。(圖/Dcard)

牛排17日和妮妮選在青青草地辦婚禮，走道用粉白花綴飾，場面奢華美麗，賓客手裡也拿著仙女棒，小倆口換上第二套紅色系禮服，牛排做出下腰動作，一手扶著妮妮，飆升男子漢氣概，全場尖叫不斷，可惜大蛇丸跟胡椒卻沒有到，因此網友提出疑問：「之前解散的時候說大家都還很好的，只是拍片的理念不同 現在婚禮都不出現了？？？不是理念不合吧，是鬧翻了吧」。

這篇貼文迅速引發話題，也登上Dcard熱門話題，卡稱「牛排」在回文親自回應：「我跟妮妮都很希望他們來參加我們的婚禮，也很期待他們到場，一起分享這份喜悅，在婚期的一個半月前，就有詢問蛇丸跟胡椒，要不要來參加我們的婚禮。 不過他們都回覆：他們已經有安排了無法到場。我跟妮妮也都覺得很可惜！」

網友看完牛排本人回應，表示理解「大家不要亂帶風向好嗎」、「為什麼婚禮不到就是不合，說不定人家包了大紅包，但是就很可惜婚禮不能到啊」、「今年因為工作，好幾組朋友的婚禮我也都無法參加而拒絕了～」然而也有網友質疑帳號真實性，直言「這沒有IG截圖轉發限動我是不太相信是本人啦」引起熱議。