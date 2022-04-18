上海疫情嚴峻，由於新冠病毒可經由包裹表面存活與傳播，上海市府決定從包裹流通的過程進行消毒管理。

今（18）日上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會，對快遞包裹在流通過程中的消毒管理做出說明。發布會表示，商品流通過程中，上海對全鏈條消毒管理過程涉及四個環節。

第一個環節是源頭，比如說大型超市，要求對貨品的倉儲和營業場所每日做好場所環境消毒，對商品貨架、手推車、空調等設施設備加強預防性消毒。

第二個環節是物流，有相關的消毒要求，比如市郵政局要求快遞嚴格執行「先消毒、後分派」，快遞車輛或電動自行車要每天進行全面消毒，特別是對方向盤、閘把、扶手等頻繁接觸的部位要重點清潔消毒。

第三個環節是貨物到達小區後，通過無接觸式收貨，要求物業人員對外包裝噴灑消毒。這裡容易疏忽的是包裝的底部和快遞架的消毒，對此，要求注意貨物包裝底部消毒，每天對快遞架及周邊環境至少消毒2次。

第四個環節是居民收取貨物，這也是最後一個環節。市民在取快遞和貨物時要戴好口罩、手套，拿回家後，先對外包裝進行噴灑或擦拭消毒，再放置10至30分鐘，紙箱、包裝袋等盡量留在門外。如果是生鮮食品，可以使用慢速水流沖洗或浸泡清洗、擦乾。處理結束後，要及時用肥皂或洗手液加流動水，按「七步洗手法」清潔雙手。