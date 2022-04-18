中鋼2017年股東會紀念品黑熊傘，曾引爆股東搶換熱潮。（圖／中鋼提供）

備受關注的中鋼股東會紀念品出爐，今年將贈送「精緻鈦戶外型環保餐具」，採用鈦金屬的材質所製，但多數人對似乎不太領情，紛紛表示紀念品越來越爛了今年的「很醜」，更有人直言還是2017年送的黑熊傘最棒，大讚「耐操又好用」、「再發一次黑熊傘，股價可能漲停」。中鋼今日揭曉股東會紀念品，盤中下跌2.5%來到38.55元。

中鋼18日宣布今年特別訂製「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」作為股東會紀念品，紀念品包含一組湯匙及叉子，其中金屬件部分採用純鈦製作，而握把塑料更添加日本抗菌材料，使產品同時具有純鈦材質輕、堅固耐用且材料抗菌等特性。值得注意的是，想領股東紀念品必須要在股東會召開前62天成為股東，中鋼今年6月17日股東會，最晚要在4月14日買進股票才能領到紀念品。

回顧中鋼近5年紀念品，2017年贈送黑熊雨傘、2018年肥皂鐵盒、2019年儲卡鋁盒、2020年鯨彩都繪抗菌鋼杯，去年則是發送「熊愛台灣」螺絲起子工具組，中鋼股東會紀念品每年都掀起話題，歷年因為紀念品有亮點，更被戲稱為「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」。其中2014年中鋼開發「鈦杯」作為股東紀念品更獲得廣大迴響，在電商平台上競標有高達800元的價值。

中鋼今年發放環保餐具引發熱議，網友紛紛表示，「餐具好普通」、「好醜唷」、「難怪股價打不過40王」、「台北常下雨，需要雨傘啦」、「這餐具占空間，不如雨傘」、「可以發傘嗎？我比較喜歡傘」、「傘比較實用」、「這應該是中鋼歷年最爛」、「握把顏色配太醜了」、「握把塑料不ok，怎麼不用木頭」、「本來看品項名稱還不錯，看到實品照傻眼，中鋼大概是很不想發才會設計成這樣吧」、「概念不錯，但造型真的不好看」、「今天跌給你看」、「紀念品失望賣壓來了」。

更有人認為本次紀念品很像寶寶餐具，「超像小朋友學吃飯用的餐具…造型有點太可愛了」、「這感覺好像是給幼幼班小孩吃飯的餐具」，還有人說可以搭配開發金發的故宮碗，「到公園有中鋼的餐具和開發的碗可以用了」。