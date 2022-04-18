台北市長柯文哲、副市長黃珊珊昨起開始居家隔離，2人身體狀況正常，柯文哲18日上午7時30分主持晨會及防疫會議皆改為線上，柯文哲指出，現在6萬人被居家隔離，為了照顧這6萬人要花多少力氣，這個禮拜全台灣大亂。

柯文哲與黃珊珊日前近距離接觸確診賓客，須居家隔離至24日，配合市府開始實施居家辦公及分流演練，柯文哲今早7時30分在線上主持晨會及防疫會議，市府各項市政工作均照常運作，不受影響。

柯文哲在防疫會議中，針對近來全台本土確診數不斷飆升提出警示，認為各縣市都要提高警覺，落實輕重症分流，以免重蹈香港覆轍。

他也憂心，可以非常清楚，現在6萬人被居家隔離，為了照顧這6萬人要花多少力氣，這個禮拜全台灣大亂，不得了，被居家隔離人數愈來愈多，社會機能可能因此癱瘓，要想辦法以保經濟不受影響。

此外，柯文哲也在會議中，針對中央規畫施打兒童疫苗計畫，責成相關單位參考國外案例，提出專案報告。