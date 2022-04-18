長榮(2603)旗下貨櫃船長程輪（Ever Forward）美東時間4月17日07：12(台北時間4月17日19：12)，在救援團隊持續努力之下，已順利於巴爾的摩港區外的切薩皮克灣(Chesapeake Bay)脫離擱淺，重新浮起。長榮指出，貨輪在擱淺期間沒有明顯受損，也沒有造成汙染或阻礙航道。長榮也在日前宣布「共同海損」，實際金額因剛剛脫困，尚未估計完畢。

長榮指出，「長程輪」將在附近的錨地進行水下檢查，確認安全無虞之後，先返回巴爾的摩港裝載先前卸下的貨櫃，再依原定航程前往下一個港口(諾福克)裝卸貨物。

長榮表示，感謝救援團隊、美國海岸防衛隊、馬里蘭州政府及各界的協助與關心，經過一個多月的努力之後，終於排除萬難，讓這艘貨輪成功脫困。

「長程輪」為12,000 TEU級貨櫃輪，隸屬長榮海運子公司長榮香港有限公司，目前配置於遠東-美國東岸航線。雖然長榮宣告「共同海損」，但都有投保相關保險，未來可獲理賠。