新北市北大特區就學需求暴增，為解決就學問題，新北市斥資5億226萬元，擴建桃子腳國民中小學，利用戶外停車場區新建第三期校舍，預計增設42間幼兒園、國中小空間。（新工處提供）

新北市許多新興市鎮近年人口大量移入，連帶導致就學需求增加，其中北大特區每年有上百學童被迫跨區就讀，為解決就學問題，新北市斥資5億226萬元，擴建桃子腳國民中小學，利用戶外停車場區新建第三期校舍，預計增設42間幼兒園、國中小空間，預計2024年7月完工。

北大特區人口逼近6萬人，雖然市府為因應人口遞增，陸續設置桃子腳國中小、龍埔國小及北大國小，緩解當地就學需求，但3校仍年年爆滿，家長為孩子入學搶破頭，其中桃子腳國中小，國小部每年應收268人，但設籍人數卻硬生多出2倍，許多學生只能無奈繞道轉介到柑園國小、大埔國小等學校。

新北市今舉行「桃子腳國中小第三期校舍」開工典禮，新工處指出，目前桃子腳國中小國小部有48班、國中部21班，市府將利用學校西北側平面停車場新建校舍暨共構幼兒園，規畫地下1層樓、地上6層樓的建築物，內含9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室、6間專科教室及行政空間，還有63格汽車停車位，提供教職員、家長接送使用。

工務局長詹榮鋒表示，新校舍將延續校內的清水模設計風格，並用垂直綠化牆面及空中平台植栽，形塑自然景觀，結合室內教學、戶外開放空間，鼓勵學生適性發展，未來完工後，學校將可增收18班普通班、3班特教班和9班幼兒園，可大幅提升北大特區的就學能量。

另外，教育局指出，除了桃子腳國中小因為就學需求增加新設校舍工程外，因應地區人口增加，市府也規畫新設林口區東湖國小、南勢國中，以及淡水區淡海國小。其中東湖國小將在今年招收42班國小和9班幼兒園；南勢國中將在2025年招收36班國中、8班幼兒園；淡海國小預計在明年招收42班國小、7班幼兒園。