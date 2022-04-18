供應吃緊疑慮升溫 國際油價周一上漲 11:482022/04/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價18日（周一）亞洲早盤上漲，眼見烏克蘭危機愈演愈烈，使得西方國家對石油出口大國俄羅斯加重制裁力道的可能性增加，也帶動全球石油供應吃緊的疑慮。 在台灣時間上午10時左右，布蘭特原油期貨上漲1.56美元或1.4％，報每桶113.26美元，美國西德州中級原油期價上漲1.33美元或1.24％，報每桶108.28美元。 在復活節假期之前，兩大原油指標期價於上周四各飆升2.5％，歸因於歐盟可能分階段禁止俄國石油進口。 國際油價強彈 二檔正向原油大漲 貨櫃三雄 合計營收連八月站上千億 #供應吃緊 #疑慮 #國際油價 #報每桶 #期價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳信瑜風波延燒！北市政風處調查認： 勞動局勞檢資料有外洩疑慮 11:322022/04/13 政治 IEA擴大釋出戰備儲油 油價跌破100美元大關 23:052022/04/07 財經 虎尾揚子中學全校PCR普篩 校方：積極面對問題減輕疑慮 14:022022/04/08 生活 北市認《鏡電視》勞檢有外洩疑慮 蔡壁如曝來源怒轟政府 15:032022/04/13 政治 竹縣新豐紅樹林虹橋有安全疑慮 5月招標補強 15:582022/04/10 生活 北大調度站惹議 民代促另設通學道 04:102022/04/16 地方新聞 6至11歲打莫德納引疑慮 教長：經家長同意後才會打 10:072022/04/18 生活 預期再釋出戰略石油儲備 IEA緊急開會 穩油價 04:102022/04/02 全球財經 立院法制局：總經理決斷 運輸安全不無疑慮 04:102022/04/17 政治要聞 烏小鎮大型墳塚掀戰爭罪疑慮 聯合國籲保存證據 11:112022/04/04 國際 傳美擬釋1.8億桶戰備儲油 國際油價重挫5％ 13:332022/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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