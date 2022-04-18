國際油價18日（周一）亞洲早盤上漲，眼見烏克蘭危機愈演愈烈，使得西方國家對石油出口大國俄羅斯加重制裁力道的可能性增加，也帶動全球石油供應吃緊的疑慮。

在台灣時間上午10時左右，布蘭特原油期貨上漲1.56美元或1.4％，報每桶113.26美元，美國西德州中級原油期價上漲1.33美元或1.24％，報每桶108.28美元。

在復活節假期之前，兩大原油指標期價於上周四各飆升2.5％，歸因於歐盟可能分階段禁止俄國石油進口。