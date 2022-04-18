網通大廠明泰科技（3380）宣布參展即將在4月20日至23日舉行的2022台北國際車用電子展（Taipei AMPA）屆時將秀出短、中、長距及2D/3D雷達、全周影像行車輔助系統（Around View Monitor, AVM），及先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems, ADAS）等相關技術與產品。

明泰投入車用通訊網路技術研發多年，車用雷達產品已供應給北美、東南亞、日本等多家客戶，主要用於商用物流車種，預期在77/79 GHz高頻雷達產品帶動下，今年營收可望維持高速增長。

為掌握市場趨勢，具備毫米波雷達自主開發及演算法技術能力的明泰，現也積極投入開發最先進的4D影像雷達技術，可為客戶的場景調整客製化產品，並進一步結合雷達感測、網路攝影機及網路通訊技術，掌握車聯網發展商機。