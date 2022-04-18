大陸國家統計局18日公佈多項宏觀經濟數據。3月份社會消費品零售總額人民幣（下同）34,233億元，較上年同期下降3.5％。此一數值創下2020年4月以來新低。

數據顯示，3月除汽車以外的消費品零售額30,560億元，年減3％。

2022年第一季，社會消費品零售總額108,659億元，年增長3.3％。其中，除汽車以外的消費品零售額97,920億元，增長3.6％。扣除價格因素，第一季社會消費品零售總額實際年增1.3％。