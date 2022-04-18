疫情攪局！陸3月消費零售衰退3.5％ 創近兩年新低 11:482022/04/18 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局18日公佈多項宏觀經濟數據。3月份社會消費品零售總額人民幣（下同）34,233億元，較上年同期下降3.5％。此一數值創下2020年4月以來新低。 數據顯示，3月除汽車以外的消費品零售額30,560億元，年減3％。 2022年第一季，社會消費品零售總額108,659億元，年增長3.3％。其中，除汽車以外的消費品零售額97,920億元，增長3.6％。扣除價格因素，第一季社會消費品零售總額實際年增1.3％。 大陸第一季GDP年增率4.8％ 遜於預期 疫情重擊3月消費衰退 大陸首季GDP不如市場預期 #宏觀 #社會消費品零售總額 #汽車 #消費品零售額 #增長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸第一季GDP年增速4.8％ 低於市場預期保5破功 10:322022/04/18 兩岸 陸央企Q1淨利潤4,723億人幣 年增近14％ 09:222022/04/17 財經 中友百貨擬砸25億 打造彰化首座大型百貨公司 14:542022/04/17 財經 《美股掃瞄》債息急彈 標普500、那指、費半大跌(2-1) 09:312022/04/15 財經 大陸今公布首季GDP增速 拚保5 04:102022/04/18 焦點新聞 今年IC出貨量上看4,277億套 04:102022/04/15 產業．科技 上海封城搞死陸企 華為CEO警告：這1產業快掛了 19:002022/04/15 財經 陸降準力道弱 專家預期降息 04:102022/04/16 全球財經 美3月工業生產月增0.9％ 優於市場預期 23:232022/04/15 財經 《國際經濟》缺料 韓3月汽車出口量價雙降 15:092022/04/15 財經 裕益汽車商用車巡迴展 開跑 04:102022/04/15 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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