歐系外資針對義隆(2458)出具研究報告，點名其商業、高端市場需求持續看好，但整體宏觀經濟風險加劇，故將義隆目標價由215元調降到200元、評等維持優於大盤。

義隆3月合併營收16.46億元、月增加47.3%，累計第一季合併營收為40.99億元、季減少1.5%，寫下歷史同期次高。

歐系外資表示，預估義隆第一季觸控板出貨量季增長14%，指紋和pointstick(指點桿)也分別季增長5%、8%，惟因庫存消化，故觸控螢幕IC季降少30%，整體來說，預計義隆第一季的毛利率將下滑2.6個百分點、至46.8%， 落在義隆的財測範圍46.5~48.5%，OPM達到 26.4%、季減少0.8個百分點，主要是因為規模較小所致。

展望第二季，歐系外資表示，預估義隆營收將季增加12%，主要是受到觸摸螢幕IC需求增長所致、增幅預估達47%，觸控板則預計季度增長3%，指紋辨識則受到代工產能影響，季增長受限在約8%，就盈利能力而言，預計義隆第二季毛利率將因產品組合改善而轉佳，季增長0.6個百分點、至47.4%，而OPM預計在銷售改善下，季增長2.6個百分點、至29%，另外，義隆上季收購奇美汽車主要股權，每年貢獻2億，將扮演中長期潛在車電業務增長貢獻。

歐系外資表示，品牌客戶預計全球NB出貨數量在2022年保持穩定尤其是美國供應商，將有兩位數的成長，儘管Chromebook持續疲軟 總量可能降至2000~2500萬，較之前的預期的3000~3500萬更低，加上俄烏戰爭以及大陸封城問題延燒，儘管目前顯示並無砍單出現，但相關供應商下半年能見度普遍有限，總體而言，預計義隆全年營收將成長8%，主要來自商業用、高端產品需求持續良好，在整體宏觀經濟不確定性增加下，將義隆目標價由215元調降到200元、評等維持優於大盤。