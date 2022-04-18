晶圓代工權值股股價創波段新低後，押寶法說行情買盤進駐，13、14連兩交易日有反彈走勢，市場反映美國CPI增速可能觸頂，美股近日展開反彈，帶動加權股價指數站回萬七，挑戰重返年線。元大投信表示，過去一段時間受聯準會升息縮表議題影響，美股偏弱連帶影響台股跟跌，加上外資籌碼調節亦為不利因素，不過目前新台幣走貶有助電子股獲利表現，指標權值股台積電(2330)第一季營運創高，均有助台股後市表現。

元大投信表示，以台灣50成分股為例，由上市市值最大的50檔個股所組成，表彰營運處於產業趨勢上之企業。據證交所統計，2010年至2020年間，台灣50指數成分股的獲利成長性優於台股全體上市櫃公司，提供股利配發基礎，同期間每年配發的現金股息成長幅度達80%，優於全體上市櫃公司的股息成長約6成幅度，因此投資台股時，優質龍頭股是不可或缺的標的。應對今年盤勢震盪，擁高殖利率的台股高股息基金、高股息ETF，具有表現利基，在大盤相對低檔位置進場更有優勢，隨市場逐步消化利空消息，還有資本利得空間可期，目前是進場台股高股息基金好時機。

日前台積電經營層公開示警消費電子需求出現放緩現象，不過強調不會下修2022年營收年成長目標與資本支出，14日法說會公布第一季財報，在先進製程與新台幣貶值的帶動下，營收與獲利雙雙優於財測，並創歷史新高，毛利率則超越財測高標，其中車用與高速運算營收成長最為強勁，再為科技股展望投下定心丸，市值占比逾4成的半導體供應鏈可望接棒金融，引領台股反彈上攻。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，美國經濟復甦與通膨狀況牽動全球股市方向，美國3月ISM製造業、服務業指數與就業數據都顯示經濟仍在擴張階段，同時，美股財報季將開始，4月中由銀行股打頭陣，重量級科技股則於4月下旬接棒登場，可觀察能源及原物料上漲壓力是否影響企業獲利能力。未來並關注三大行情訊號，包括經濟復甦趨緩後轉強、通膨見高趨緩，以及聯準會鷹派立場出現鬆動。台股目前本益比約為13倍，處於近兩年獲利大幅上修階段平均值的負兩倍標準差附近，評價面已反映市場偏保守的心態，後續若美股止穩，台股向上反映的表現值得期待。