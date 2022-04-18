THE POINT GOD HAS TAKEN OVER! pic.twitter.com/yxZ41txV9c — Phoenix Suns (@Suns) April 18, 2022

就算太陽從領先22分的大幅領先優勢，打到末節一度縮小到只剩6分，但他們有保羅就搞定了！保羅18日貢獻30分、10助攻與7籃板，其中末節包辦19分，幫助西區龍頭太陽110比99擊退鵜鶘，拿下季後賽首輪第1勝，接下來G2在20日續在鳳凰城舉行。

鵜鶘從一開賽就無法突破太陽嚴防，很快就處21分大幅落後，儘管靠著英格拉姆帶領，次節打出7比0小高潮追上，可是太陽很快就穩住陣腳重新擴大領先，更曾領先到22分，上半場打完，太陽53比34領先，鵜鶘前兩節得分都沒破20。

太陽第3節明顯開始輕敵，也讓鵜鶘趁機靠英格拉姆、麥科倫兩人火力逐漸追上，甚至縮小落後差距到7分，更在第3節狂掃35分，比上半場還多拿1分，幸好卡麥隆強生在此節還剩4.3秒完成三分打，幫助太陽仍保8分領先進入末節。

保羅來到末節挺身而出，接連投進3顆三分球，一個人包辦太陽末節前半段20分當中17分，也讓太陽重新擴大領先到18分，可是鵜鶘仍然沒有放棄，持續苦追縮小差距到9分，可惜這已經是他們可以追近的最小距離，太陽還是贏了。

太陽除了保羅接近大三元表現，戴文布克也拿25分、8助攻與4籃板，艾頓21分、9籃板及4火鍋，卡麥隆強生13分，布瑞吉斯11分；鵜鶘以麥科倫25分、8籃板及6助攻表現較佳，英格拉姆18分，瓦蘭丘納斯18分、25籃板，小蘭斯替補拿14分。