女星MeiMei（郭婕祈）由綜藝節目《我愛黑澀會》出道後，便以甜美臉蛋、開朗性格受到大批觀眾喜愛，而她也隨著年紀的增長，穿搭風格逐漸改變，由原本的甜美造型變成成熟性感的小女人，同樣受到大批網友的喜愛。但自從去年8月後便不再曝光個人照的她，近日終於更新近況引起網友熱烈討論。

MeiMei自從離開《我愛黑澀會》後就逐漸淡出螢光幕前，開始朝向直播界發展，但她偶爾還是會登上綜藝節目分享生活，不過近1年來她開始實行「戒掉社群網站」的行動，因此鮮少更新近況，去年6月還曾PO文表示「好久沒更新了，戒掉社群網站半年生活變得簡單」，之後也是久久才更新一次狀態，最後一次露臉便是在去年的8月，最後一次發文則是在1月份農曆春節時，讓不少粉絲相當想念。

直到本月10日MeiMei才再度PO文，雖只簡單的分享一個字「嗨」，但在公開的照片中，只見她臉蛋變得更加小巧精緻，五官也更加立體，整個人就像是洋娃娃般散發著仙氣，網友看到後也忍不住留言「下次何時出現，8月嗎」、「是黑澀會的 Mei Mei 嗎？」、「好久沒看到你了」、「這張有小全智賢的感覺」、「好像小說封面的人物哦」、「好久不見，日系女孩」、「你誰？」、「好久不見，好想你喔」意外引發熱烈討論，但MeiMei也沒有多做回應。