新課綱首屆高三生近期正在準備大學申請入學，也將是第一次採用學習歷程檔案作為大學端的審查依據。不過台灣青年民主協會今天表示，多所大學審查資料指引不符規定，有教授要求用舊制勿用學習歷程，讓考生及老師無所適從，教育部映重視這個問題並進行導正。

台灣青年民主協會近期接獲許多高中師生反映，發現部分大學科系所公布的準備指引，以及要繳交的資料，不符合甄選會申請入學簡章之規範。

舉例來說，依照甄選會簡章中對於「多元表現綜整心得」的規定，為「字數合計至多800字、圖片至多3張」，然而在台大人類系最初公布的書面資料準備指引中，多元表現綜整心得卻羅列四項「自主學習反思」、「服務學習反思」、「曾閱讀人類系書籍」、「優良事蹟」，每項以1000字為原則，學生4項寫完要寫4000字，明顯與甄選會規範不符。

另在甄選會簡章中，學生第1至第5學期修課紀錄由高中學習歷程資料庫提供，第6學期修課紀錄則由其就讀學校上傳至甄選委員會，也就是在校成績統一由學校經學習歷程資料庫傳給大學端，然而包含台大工管、台大物治、台大日文、高雄大學電機等系，仍要求學生另外提供成績及排名。

此外，部分大學也紛紛成立群組，青民協接獲高中教師反映，有學系將一階通過的學生加入群組，群組中也有該科系的教授，然而教授卻在群組中要求學生，「一律選舊制PDF上傳」，理由是大學端看資料方便，因此許多學生被迫將原先上傳至學習歷程系統的資料，重新製作排版轉成PDF形式。

一位正準備申請入學的高三周同學提到，看很多科系的審查資料準備指引，似乎部分系所仍活在舊課綱時代，對於新課綱的制度及要求都不了解，很多內容都直接牴觸新課綱甄選會的規範，讓學生無所適從。