上海官方持續以「社會面清零」為疫情防控目標。據上海市政府新聞辦微信公號「上海發佈」昨（17）晚發布，金山區和奉賢區連日來新增陽性感染者人數持續下降，有望率先實現社會面清零。

本報統計，過去3日，金山區分別新增確診病例（含無症狀感染者）31例（15日）、21例（16日）及24例（17日）。奉賢區則分別新增106例（15日）、51例（16日）及20例（17日）。相較於上海全市近期每日動輒破2萬的確診數，金山區和奉賢區疫情相對穩定。

上海市委書記李強在視察時指出，要進一步堅定信心決心，金山、奉賢要繼續從嚴從緊、從細從實抓好疫情防控各項工作，切實鞏固好防控成果，率先實現社會面清零目標，為全市打贏疫情防控大仗硬仗作出更大貢獻。

李強昨天在金山區、奉賢區檢查社會面管理和生活物資供應保障情況，看望慰問始終堅守崗位的居村一線工作人員、下沉幹部、公安民警和志願者。李強要求及時總結經驗做法，結合常態化疫情防控需要，將核酸檢測等便民服務納入社區基礎設施佈局。