今年以來全球股市震盪加大，國際利空紛陳，通膨與油價上揚、聯準會升息腳步加快、俄羅斯與烏克蘭戰爭僵持等，尤其疫情反覆造成供應鏈不順，雖然台股整體估值便宜，但受到不確定性因素影響，指數表現空間受限，電子股跟隨美國科技股修正幅度最為明顯。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，根據聯準會公布的3月會議紀錄，預期最快5月開始，每月縮表總額將達950億美元，規模幾乎比上一輪縮表計畫倍增，且決策官員普遍支持加速升息，大幅提高5月升息2碼的可能性，且聯準會升息將快又急，預估台股這波金融股搭上全球升息循環列車的走勢還沒結束。

台股4月有第一季財報公告、股東會陸續公告股利配發幅度，今年獲利仍將持續成長，基本面扎實下，後勢仍可審慎樂觀看待，待國際利空淡化後，市場會漸漸反應合理的基本面，建議布局趨勢明確、基本面佳的電子股，也可搭配中長線受惠升息的金融股。

日盛精選五虎基金投資團隊強調，近期全球金融市場持續受到聯準會釋出鷹派訊息後市場、美國公債殖大幅上揚、企業財報公布等影響而震盪，及美股第一季超級財報週揭開序幕，市場預測，標普500成分股第一季每股盈餘年增將約6.3％，後續持續關注釋出的後市展望。產業看好5G手機、伺服器、智能車及金融族群，預期將有較佳表現。