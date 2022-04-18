鼓勵民眾使用電子支付，中華郵政公司與一卡通公司合作，自4月19日起至5月22日，透過ｉ郵箱交寄郵件，選擇「一卡通MONEY」（原LINE Pay Money）支付寄件資費者，每件可享折扣郵資5元，依儲格大小及收件地點，折扣後郵資最低50元起。

中華郵政i郵箱是國內規模最大的智慧物流設備網絡，全國設有2,400多處據點，提供24小時全年無休自助取、寄件服務，具有防疫免群聚的優勢。

中華郵政公司表示，民眾至i郵箱交寄郵件，將郵件妥善封裝，依i郵箱系統提示操作，於郵資付款方式頁面選擇「一卡通MONEY」，再開啟手機LINE Pay進入「一卡通MONEY」點選「我的條碼」，由ｉ郵箱掃描器刷讀掃碼，成功支付後，即自「一卡通MONEY」帳戶內扣除款項，操作簡易又快速。

中華郵政公司也持續辦理「EZPost會員募集積點回饋」活動，12月31日前加入EZPost會員且寄件成功者，除享上述郵資折扣優惠，每筆交易尚可獲EZPoint 5點。