台北市長柯文哲因接觸確診賓客必須居家隔離，他18日居家辦公，一早連續開了3個會議，只有1分鐘去上廁所，直呼居家隔離比上班還累。

柯文哲與副市長黃珊珊日前近距離接觸確診賓客，須居家隔離至24日。

柯文哲剛自拍影片指出，今天早上從7時30分至現在已經11時45分，在家裡坐在電腦前面，連續開了3個會議，只有1分鐘去上廁所，

他表示，居家隔離比上班還累，繼續工作就對了，今天還有一大堆事情要處理，開完會要寫會議記錄。

最後，柯文哲說，要去工作了，在吃午餐前把會議紀錄寫完。