北市警局17日共20名官警確診，其中4人涉足不當場所將從重懲處，今（18日）新增5例，分別是萬華新增1例、大安3例、大同1例，現有25名官警確診，上百人自主健康管理，其中大同警分局3名確診的員警均為偵查隊內勤人員，其他人經篩檢均為陰性，分局也準備了「清冠一號」作為防疫物資，若確診將發送7天的份量，讓同仁可以安心上班。

北市警局表示，萬華原確診6人，最早的是龍山所員警、偵查隊員警與刑警大隊科偵隊，3人到KTV內唱歌，並傳出有傳播小姐在場，另外大安的員警則涉足林森北路的酒店，大安警分局在今新增3例，警局還在調查是否與該名同仁有關。

北市警察局表示，4人涉足不當場所，由督察單位主動調查，瞭解染疫原因，並從嚴究責，從重懲處，並追究相關人員考監責任。並重申，同仁應減少群體聚會等社交活動，正、副主管及其代理人，以「不同時」參加會議為宜，保持低度生活活動，倘有不適症狀，即時就醫篩檢、診治。

大同警分局分別在16日、17日、18日陸續傳出有員警確診，16日該名同仁表示，當天覺得「喉嚨癢癢的」，到診所就診，醫師說要快篩才能進來，結果呈現陽性，隨即被帶到醫院進行PCR核酸檢測確診，而同隊的2名同事則陸續確診，同事共52人經篩檢，均呈現陰性。