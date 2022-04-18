民眾黨新北市黨部發言人、中和區市議員參選人王如意今抨擊，新北市議會藍綠黨團成員平均年齡都超過50歲，淪為老人政治，民眾黨今年在新北市共提名11位市議員參選人，最年輕26歲、最大55歲，平均年齡只有43.7歲，年輕、高學歷、有活力 ，將是民眾黨參選人最大的競爭優勢。

民眾黨新北市黨部今舉行「讓新北市議會注入新活力」記者會，王如意指出，新北市議會國民黨團共有30位成員，議員的平均年齡為54.3歲；民進黨團共有27位成員，議員的平均年齡為52.4歲，如國民黨籍陳錦錠、民進黨籍王淑慧的年紀已68歲、67歲，應該在家含飴弄孫，她們的體力能夠負荷市議員的繁重工作嗎？真的了解年輕人的心聲嗎？

民眾黨三重、蘆洲區市議員參選人陳俊霖表示，根據統計，現任新北市議員年齡達到65歲的國民黨籍議員，黃林玲玲80歲、鄭戴麗香68歲、陳錦錠68歲、周勝考66歲、黃桂蘭65歲，民進黨籍議員王淑慧67歲、彭成龍66歲、鍾宏仁65歲。

民眾黨新店、深坑等區市議員參選人張凱鈞指出，雖然「家有一老、如有一寶」，新北市許多資深市議員卻利用自身的政治資歷，去謀取不當的利益，新北市共有11位現任市議員，曾因涉及貪污、收賄、賄選或其他刑案，遭起訴或判刑，民進黨籍板橋區的王淑慧，一審甚至被判9年，王如今已經67歲，也被民進黨停權，她堅持參選到底，這豈不是低估新北市選民的政治智慧？

張凱鈞表示，台灣的民主政治日趨成熟，「貪瀆沒關係，會做事就好」的觀念，必須走入歷史灰燼，民眾黨代表的是專業、理性、清廉的價值，他要拜託新北市的鄉親，給予年輕人機會，讓敢衝敢拚的民眾黨市議員參選人未來能夠為新北市議會注入新血輪。

民眾黨新北市山地原住民區市議員參選人林家豪指出，相信新人參政可以為新北市議會注入新力量。