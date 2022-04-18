根據Kantar調查數據顯示，台灣整體保健食品市場商機逐年擴大，近年已突破千億元大關，全家(5903)看好民眾健康需求持續上升，為滿足不同年齡層、性別需求，宣佈自有品牌FamilyMart Collection(FMC)將領先業界，與中天生技(4128)獨家合作，推出B群錠、順暢益生菌、金盞花葉黃素膠囊、活力高鐵錠及蔓越莓益生菌膠囊等5款保健品，4/20起於全台上架。

隨著健康飲食趨勢成長，民眾更關注日常保健與飲食均衡，然外食族有極大機率無法均衡攝取，「全家」自有品牌FMC同步推出4款機能糖果錠，上架2周即帶動軟糖品類業績成長2成，成為民眾安心食用的零食新選擇。為滿足民眾線上購物需求，會員App「全+1商城」同步推出線上保健館，集結20家廠牌、近百項熱銷商品供民眾選購。

「全家」商品本部副本部長李慶賢表示，近年受疫情影響，民眾更加重視日常保健，也帶動營養保健品業績持續成長。「全家」看好健康商機上揚，便與國內製藥大廠中天生技攜手合作，全新推出5款自有品牌FamilyMart Collection系列保健品，不僅由中天生技ISO及HACCP把關品質，再結合「全家」密集實體據點與會員app全+1商城保健館兩大虛實銷售管道，提供民眾最便利優質的保健品。