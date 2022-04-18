香港特首選舉唯一的參選人李家超，今（18日）拜會香港五個商會聆聽意見。其中，香港中華總商會會長袁武表示，建議李家超要關注通關議題，對外通關重要，但對大陸通關更加重要，因為大陸旅客是香港經濟基礎。

據香港01報導，李家超今早先後與香港工業總會、香港中華總商會見面。香港工業總會主席兼科學園主席查毅超表示，會上建議李家超在創科、再工業化及融資方面，大力投放資源。

查毅超會後表示，香港要融入大灣區，成為國際創科中心，已經向李家超建議在創科、再工業化及融資方面，大力投放資源。他指，因應未來發展北部都會區，相信香港與大灣區的融合及創科方面的投資力度不會慢下來。查毅超也在會上反映疫情下香港的物流情況，期望香港可盡快恢復通關，增加邊境跨境物流的接駁點等更便利的安排。

李家超隨後到中環與香港中華總商會見面。香港中華總商會會長袁武會後表示，李家超在會上講述他的施政理念，商會原則上贊成，希望他可以成功當選。袁武說，商會在會面提出幾個意見，包括有選委關注金融安全問題，認為維持金融穩定是重要；商會也認為《香港基本法》23條立法是重要的，提到要有一個和平的環境，才適合發展經濟，引進投資。

他表示，也有建議李家超要關注通關議題，「對外通關重要，但對大陸通關更加重要，因為大陸旅客是香港經濟基礎」。