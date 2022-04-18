台南市警方日前甫破獲藏身在中西區武聖路一家娃娃機店2樓的麻將賭場，21名成員有19人不到25歲，現場查獲賭資1萬3000元，年輕賭客多以記帳方式賭錢，被捕後差點連4000元裁罰金都繳不出。

台南市警方接獲情資在武聖路出現一處職業賭場，利用1樓的娃娃機店當掩護，入夜後就在2樓聚賭麻將與推筒子。警方埋伏勘查，發現賭場幹部會將1樓通往2樓的鐵門鎖住，以防警方突然攻堅進入。

警方監控3天，日前深夜11時許出動10人埋伏，其中1名便衣警員隨著其餘賭客開門，閃身進入，見賭場人員欲鎖門，便稱「等等，我兄弟在後面提錢要進來」，賭場人員一遲疑，埋伏員警隨即一湧而上，衝進2樓。

警方見賭場內有兩桌麻將，一桌打麻將、一桌推筒子，現場共21人，多數為20歲出頭的年輕人，負責人為19歲楊姓男子（安平人）、20歲王姓男子（安定人）皆無業，依照賭博罪移送台南地檢署，警方正釐清47歲的蕭姓屋主是否知情，還將房子出租給23歲的吳姓二房東。

警方調查，年輕賭客幾乎以記帳方式聚賭，現場查獲賭資1萬3000元，17名賭客不少人身無分文，被捕後遭依照社維法裁罰4000元，有的賭客繳不出來，四處打電話找朋友借錢，只能一直待在警局，直到隔天清晨5時才繳清罰金離開。