莫德納正尋求美國食品藥物管理局 (FDA)批准讓兒童接種

中央流行疫情指揮中心17日宣布，食藥署已經批准6至11歲兒童可施打莫德納（Moderna）疫苗，不過目前美國食品暨藥物管理局（FDA）尚未批准6歲以上未成年人施打莫德納疫苗，引發台灣家長疑慮。美媒指出，美國FDA尚未批准未成年人施打莫德納，是因為希望看到更多有關心肌炎的副作用數據。另外儘管美國尚未批准施打莫德納，不過包括加拿大、澳洲、歐盟等，都已批准6歲以上兒童施打。

目前美國FDA僅批准5歲以上施打輝瑞/BNT新冠疫苗，至於台灣家長關心的莫德納疫苗，事實上莫德納已在3月23日表示，將向FDA申請6至11歲未成年人施打莫德納疫苗的緊急使用授權（EUA），並且更新去（2021）年提出的12至17歲施打莫德納的緊急使用授權申請。

為何美國FDA至今尚未授權美國未成年人接種莫德納疫苗？《紐約時報》（New York Times）指出，莫德納讓未成年人接種的EUA申請遭到擱置，是因為FDA希望看到更多罕見副作用心肌炎（myocarditis）的相關數據，不過莫德納稱，目前相關副作用的疑慮已經逐漸消退，至少部分聯邦衛生官員是這麼認為的。

儘管美國目前尚未批准未成年人施打莫德納疫苗，不過澳洲、加拿大已經率先開打，澳洲衛生部2月23日宣布，他們已接受頂尖專家的建議，從2月24日起，將原本建議12歲和12歲以上兒童施打莫德納Spikevax疫苗的限制，下修為6歲以上。

至於5歲以上的兒童，則可以施打輝瑞疫苗。自從今年1月澳洲政府批准兒童施打相關疫苗以來，到2月已有近半數5至11歲兒童接受了1劑疫苗注射。

澳洲說，臨床實驗證明，莫德納會引發兒童較強的免疫反應，不過大多數副作用是輕微和短期的，類似接種輝瑞疫苗兒童所經歷的。

加拿大衛生署（Health Canada）4月8日則表示，已通過讓5至11小孩可以打輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）「復必泰」（Comirnaty）疫苗，而6至11小孩則可以施打莫德納的Spikevax疫苗。

此外，為兒童注射的相關疫苗劑量雖然要比為青少年和成人所施打的少，但卻能獲得一樣的保護。

歐盟藥品管理局（EMA）則是於2月24日宣布批准6至11歲兒童施打莫德納疫苗，劑量減半為50微克，兩劑相隔4周。此外歐盟早於2021年11月批准5至11歲兒童施打BNT疫苗，兩劑須間隔3周。

日本則是自2月下旬起讓5至11歲兒童接種新冠疫苗，目前僅授權兒童施打BNT疫苗，劑量為成人的1/3，兩劑間隔3周。

莫德納2021年下旬公布6至11歲兒童疫苗試驗成果，兒童接種2劑半劑量50微克疫苗，兩劑間隔28天，結果顯示在施打第1劑後14天，預防無症狀感染的保護效力為65%，預防有症狀感染的保護效力為80%。

莫德納在聲明稿指出，兒童組接種半劑量疫苗後的不良反應多為輕度或中度，主要不良反應包括疲倦、頭痛、發燒、注射部位痠痛。