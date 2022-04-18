無論是情侶還是夫妻檔，相信兩人在房內發生的一切，應該都是相當私密的事情，你能接受另一半對外談論嗎？女星何嘉文在節目上抱怨，老公在好哥兒們群組洩漏夫妻倆私密床事的細節，她還是被其中一人的太太告知，才知道此事。

最近何嘉文作客《今晚開讚吧》節目，分享老公做了一件荒唐事，惹她怒火，就是某天老公朋友的太太突然私訊她，丟出兩張對話截圖，讓何嘉文看了大翻白眼，老公竟然在兄弟群組狂聊夫妻間的私密床事，甚至炫耀自己性能力「不得了」，老婆對他崇拜不已，讓何嘉文當場氣炸。

傳訊息的太太表示，知道何嘉文是藝人，覺得私密閨房事被傳出去應該不太好，所以才偷偷告訴他，唯一值得慶幸的是，截圖中，何嘉文老公一直囑咐對話內容不得外流，但何嘉文看了卻覺得他明知故犯，因此更氣，她等老公回家立刻質問，因為證據就在那，老公沒能辯解，但表示群組裡的朋友都有在聊這種事情。

何嘉文聽了立刻反駁：「也是有人有分寸」，表示跟她說這件事的太太，她先生就沒在講，但後來一查證，發現開啟這個話題的，就是那個朋友，他是騙太太自己沒有說，何嘉文基於道義，立刻通知了那位太太，對方吃驚不已，兩個人氣到一起罵老公：「不管哪一個講，都說自己很厲害，到底有多厲害」。