新北市111學年度公立及非營利幼兒園招生簡章今公告在新北市幼兒教育資源網，今年擴大幼兒設籍優先資格，納入行政分區及國小分區，鼓勵就近入學，並調整育有3胎家長優先順位，減輕家長負擔。此外，報名作業首度採全面線上化辦理，將於6月2日上午9時至6月11日中午12時開放網路報名，缺額將於網路報名時同步公告。

教育局長張明文表示，為提供市民普及、平價、近便之托育服務，111學年度將新北市29行政區劃分為9大行政分區，將以往登記入園優先資格「設籍該行政區之幼兒」擴大為「設籍或寄居於欲選擇幼兒園所在之行政分區之幼兒」，並進一步納入「設籍或寄居於公立國小學區內之幼兒，登記該校附設幼兒園之幼生」。即原本以設籍單一行政區為優先資格，擴大以行政分區為單位，並將跨行政分區但設籍該國小學區內之幼兒，一同並列於第7順位，以顧及幼童就近入學與幼小銜接的權益。

舉例來說，在111學年度學齡滿5足歲幼兒，設籍於新北市土城區，若其欲就讀板橋區之板橋國小附幼，因板橋區及土城區同為9大行政分區中的板橋分區，所以該生具備「設籍或寄居於欲選擇幼兒園所在之行政分區之幼兒」的優先資格。另外如幼兒設籍於中和區民生里，其屬於板橋區實踐國小的學區範圍，雖然中和區屬於雙和分區，與板橋區非屬於同一行政分區，但因符合該國小學區範圍，因此該生仍具有登記該國小附幼的優先資格。

此外，為鼓勵生育及減輕育有3胎以上子女家庭，新北市自111學年度起登記入園資格「育有三胎以上子女家庭之幼兒」往前調整為第5順位，鼓勵市民生育，並減輕家長育兒負擔。

教育局表示，招生對象以設籍新北市幼兒為主，請家長詳閱簡章，於報名期間至新北市公立幼兒園及非營利幼兒園招生E23網站(https：／／kid123.ntpc.edu.tw)辦理線上報名等作業。網站上將公告各園各身分別目前登記人數，提醒家長依登記身分別及缺額情形，選擇1所公立幼兒園或非營利幼兒園辦理登記。

教育局補充，今年因應疫情，為避免群聚感染風險，招生作業採全面線上化，線上報名後，6月11日下午將進行抽籤，家長可至各校網站上觀看抽籤錄影，並至招生E23網站查詢抽籤結果，及進行線上報到。