周一日經指數早盤重挫，延續上周五的低迷走勢。許多市場因復活節假期還在休市，在清淡的交投中，美股指數期貨下跌使市場信心受挫。

周一日經225指數晨收大跌496.53點或1.83%，為26,596.66點，幾乎收在盤中最低點，成份股普遍走跌。

東證一部指數晨收跌1.59%，為1866.11點，33大類股中僅有兩個板塊上漲。服務股表現最疲弱，其次為食品股。

分析師表示，從最近的走勢來看，應該是來到了會吸引低接買盤進場的位置，但由於本周才剛開始，且又缺乏激發買盤的題材，所以買盤不振，且正在加速下滑。

目前美股道瓊指數期貨下跌0.25%，標普500指數期貨跌0.54%，那斯達克100指數期貨跌近1%。

人資服務公司Recruit Holdings晨收跌5.36%，在日經指數成分股中跌幅最大。

優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷跌2.02%，給日經指數帶來最大的拖累。

日本航空下修獲利預測，晨收下跌2.56%，拖累其他航空股走跌，全日空跌1.41%。

其他走跌的重量級個股包括索尼跌1.43%，任天堂跌1.69%，軟銀集團跌1.02%，豐田跌0.95%。

信用卡公司Credit Saison大漲20.19%，表現最佳。知名投資人Yoshiaki Murakami旗下基金City Index Eleventh披露持有5%的Credit Saison股份。