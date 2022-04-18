暫停運行近一個月後，東方航空17日恢復波音737-800機型的復飛。根據航旅縱橫APP顯示，17日10：02分東航註冊編號B207L的波音737-800客機從昆明長水機場起飛，11：03分落地成都雙流機場，航班號為MU5843；下午13：03分，該架客機執行返程航班，航班號為MU5844，於14：12分降落在昆明長水機場。

據中新財經引述東航方面回應，之前暫停波音737-800執飛是一種確保安全的應急措施，經過半個月的全面系統檢查，東航正嚴格按照民航適航的標準和規章要求，有計劃地逐步恢復營運。

回顧3月21日，東航一架波音737-800客機在大陸廣西墜毀，機上乘客和機組人員全數罹難，隨後東航停飛了所屬200多架波音737-800客機。

而在搜救過程中，大陸官方已找到東航失事客機的兩個「黑盒子」飛行數據記錄器，並送往美國的一家實驗室提取其中資訊。美國政府的飛行調查人員在協助調查。陸方也表示在事故30天之內向聯合國國際民航組織提交初步報告。