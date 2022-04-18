受疫情擴散等不確定因素影響，加上台灣連日確診人數約1,200人下上下，台股今（18）日早盤曾一度拉回至16,845點，不但跌破萬七，也進一步回測日前16,764點波段低點，不過，資金轉進防疲相關概念股，推動囊括上市櫃生技的台灣生技指數大漲超過2％。

富蘭克林華美投信認為，因台灣新增確診人數，連續數日創新高，擔憂對經濟面影響，加上外資資金流出，短線投資轉進食品、鋼鐵、航運及生技等防疫類股，波動較大，故建議投資人逢低找買點，布局季度成長績優股。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，因Omicron疫情又在中國上海爆發，不少台商亦受影響，接續台灣疫情也連日攀高，新增確診人數增加，短線影響市場內投資信心，擔憂對經濟影響增加，使股市拉回整理，然而台灣市場基本面健全，疫情增加可能使實體消費、商業活動降低，但預估產業將受此波疫情衝擊影響有限，可持續觀察後續疫情變化。

另外，周書玄分析，由主要機構對台灣2022年四個季度經濟成長率預估，依序3％、4.54％、5.09％、4.94％，主計處預估今年經濟成長率有4.4％以上，相對國際表現較佳，儘管因美國升息造成短線資金回流，但台灣經濟基本面支撐下，且台股的殖利率約3.5％，也較國際主要股市高，經短線整理，將適度給予投資人擇優進場布局的機會。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，由於台灣企業獲利仍穩健成長，儘管受到Omicron疫情等不確定性因素影響、股市短線拉回，但對展望仍審慎樂觀，看好疫情後台股的表現機會，對台股投資布局仍建議以科技類股為主，傳產類股為輔，並應做好資產配置。

富蘭克林華美投信分析，由於升息議題與疫情干擾，短期間資金布局較偏穩健保守，但中長期看好的趨勢不變，仍訴求三大方向，以科技為主的部分看好:半導體、伺服器、高速運算與傳輸、工業電腦、功率元件等相關類股為主；傳產部分則看好汽車零組件、觀光、航空零組件、戶外休閒（服飾及鞋）、腳踏車零組件等受惠；ESG部分則投資偏向如回收、儲能、潔淨能源（太陽能及風力發電）。