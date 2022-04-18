知名美式賣場好市多（Costco）因為商品種類多樣，加上價格實惠，且不定時推出限量商品，是許多民眾的購物首選。不過日前就有網友不禁好奇，好市多買什麼最划算？貼文一出，眾人一面倒狂推兩大好物，掀起熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「都去Costco買什麼？」為題，發文指出，好市多無論平日或是假日，人潮總是絡繹不絕，並以自身為例，每次前往好市多一定會購入衛生紙、牛奶和牛排，有時會再買個雞翅或雞腿，「想問大家去好市多必買什麼？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「必做的是加油、買牛奶和玉米筍」、「肉跟牛奶，真的最划算」、「衛生紙跟洗衣球」、「牛排牛排牛排」、「鯖魚、鮭魚、牛肉」、「牛奶跟熟食區的東西」、「牛肉、果汁、牛奶、衛生紙必買」、「牛排、雞腿排、魚排、蝦、冷凍蔬菜、莓果還有貝果」。

除了牛肉大受歡迎之外，眾人一面倒狂推的「牛奶」和「衛生紙」其實都出自好市多自有品牌「柯克蘭」，因此價格能夠壓得更低。先前柯克蘭鮮乳還因為太熱銷，供不應求，以至於出現限購令，會員只能購買一組。