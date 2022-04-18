大葉大學食生系李陳薳今年就研發低GI麵條，在中筋麵粉內加入薑葉、月桃葉、茶葉等植物配方，成功開發出低升糖指數的健康麵條。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

李陳薳(右4)表示，就學時曾到速食麵廠實習，除了觀摩生產過程與管理，也在過程中發現自己對食品加工很有興趣，攻讀研究所後著手投入低GI麵條研究。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

我國糖尿病盛行率是亞洲第一，主因包過飲食習慣，過多的加工品、醃漬品、罐頭等等，另外像是主成分為碳水化合物的麵條也是，大葉大學食生系李陳薳今年就研發低GI麵條，在中筋麵粉內加入薑葉、月桃葉、茶葉等植物配方，成功開發出低升糖指數的健康麵條。

大葉大學食生系教授宋祖瑩表示，台灣糖尿病人口逐年增加，且年齡層逐年下降，飲食上需要注意升糖指數，就是所謂GI，麵條就是屬於高GI食物，但台灣飲食習慣時常會吃到麵食，因此指導學生開發出低GI的健康麵條。

以低GI麵條研究取得食生系碩士學位的李陳薳表示，就學時曾到速食麵廠實習，除了觀摩生產過程與管理，也在過程中發現自己對食品加工很有興趣，攻讀研究所後著手投入低GI麵條研究，不斷的調整植物萃取物的配方，成功將麵條的GI下降到30左右。

李陳薳說，過去薑葉算是農業廢棄物，不過薑葉有抗癌、抗發炎、降血指的作用，另外月桃葉則有抗氧化特性，因此開始投入配方製作，在兼顧口感、風味、質地，以及GI指數下，成功研發出兼具美味與健康的麵條配方。

李陳薳強調，一般來說升糖指數在60以上就算高GI食物，而市售的麵條升糖指數都在80左右，而我們研發的則在低GI食物規範的30左右，就算食用後血糖也會相對穩定，目前已經將相關技術專利申請中，希望來造福更多糖尿病友。