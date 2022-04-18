曝新北重症2歲童最新病況 雙和醫院：病毒罕見發展快速

新北市2歲男童為國內首例兒童新冠肺炎重症個案，經多日搶救，今（18）日雙和醫院說明病童情形，病毒在病童身上罕見進展快速與嚴重，懷疑有合併其他病毒感染，今將進行第三次抗病毒治療。

雙和醫院說明，雙和醫院在徵得家屬同意後，上周六由雙和及台大兒科重症相關醫師共同會診討論後，已有3點共識：

１.新冠肺炎病毒在這位病童身上進展非常快速、罕見與嚴重，這個是過去治療兒童上沒有發生過的案例。

２.有關發病原因目前雙和與台大的團隊都懷疑，應有合併其他病毒感染之可能性，目前也已緊急進行相關檢驗中，在等待報告結果出爐前，我們仍積極的搶救治療。

３.另外有關使用抗病毒藥物治療部分，雖然臨床評估上有些許疑慮，但考量病程快速及嚴重危及，我們共識均建議使用抗病毒藥物，也在跟父母充分溝通以及說明後，在週六給予第一劑抗病毒藥物治療，今天會再給予第三次抗病毒藥物處理。

雙和醫院表示，感謝社會大眾對小朋友的關心，現階段小朋友和父母親最需要的是安靜與休養，讓我們共同努力，也期待小朋友及父母親早日康復，平安健康。