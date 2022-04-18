超商二哥全家（5903）搶食千億健康商機，18日宣布與國內製藥大廠中天生技獨家合作，一口氣推出5款以全家自有品牌FamilyMart Collection（簡稱FMC）為名的保健品。

全家商品本部副本部長李慶賢今天表示，受疫情影響，民眾更加重視日常保健，也帶動營養保健品業績持續成長。此次全家與國內製藥大廠中天生技攜手合作，推出一系列保健品，由中天生技的ISO及HACCP把關品質，結合全家密集的實體據點與會員app全+1商城保健館等虛實銷售通路管道，希望提供民眾最便利優質的保健品。

全家以自有品牌FMC為名，今天一口氣推出B群錠、順暢益生菌、金盞花葉黃素膠囊、活力高鐵錠及蔓越莓益生菌膠囊等5款保健品，可滿足不同年齡層、及不同性別的健康需求，全面搶灘健康商機市場。

全家引述尼爾森的調查資料，指出購買保健食品的消費者走向年輕化，超過四成分布於25-40歲，而消化道機能、護明保健、美容養顏、私密保護等，為重點關注的健康領域。

此次全家推出5款保健品，皆針對市場需求，如高單位維生素B群錠可維持健康、促進新陳代謝；順暢益生菌有15種複合益生菌、每顆有150億益生菌，幫助維持消化道機能；每天盯著螢幕的上班族則建議食用金盞花葉黃素膠囊，讓工作更有效益；此外針對女性專屬的保養品推薦活力高鐵錠及蔓越莓益生菌膠囊，可調節女性生理機能。

而為了滿足消費者多元購物需求，全家的會員App「全+1商城」保健館也正式開館，除了上述的自有品牌產品，同步提供20家廠牌、近百項熱銷商品供民眾選購。