丁曉雯曾出過唱片、開過個人演唱會、出版創作逾400首歌曲，近來籌畫「每個人心中都有一首歌之歌的故事」網路音樂節目，問及這個計劃由來，全因丁曉雯50歲那年在國父紀念館舉辦個唱，她當時出書也寫了一些創作歌曲，才有了寫歌曲故事的想法，但因生活步調忙碌，根本沒法慢下來當文青埋首寫作；然而這2年遇上疫情，所有人的生活及工作都受到影響，包括丁曉雯也是，她說：「當生活按下暫停鍵，讓我按下了這個醞釀多年『歌的故事』開始鍵。」

疫情來襲多了自己的時間，丁曉雯經常抄寫經文、寫歌、聽聽過去作品，或到住家附近的河堤健走運動，而原本只是寫寫故事出書的想法，也因疫情影響時間越來越久，這個計畫也就一不小心越滾越大，如今即將推出說歌節目，丁曉雯坦言選歌比選秀更難，要在自己幾百首創作中挑出歌曲真的不簡單，「因為每一首歌都有自己感動的故事」。

「每個人心中都有一首歌之歌的故事」網路音樂節目，每集將介紹一首歌曲，力求簡潔、精準且要能感動人，包括〈愛上一個不回家的人〉、〈你是我胸口永遠的痛〉、〈有情人總被無情傷〉、〈祝福〉等將陸續在影音平台上架，希望這些經典歌的故事能在疫情期間撫慰心靈，陪大家一起抗疫。